Moeder Nicky kan weer vrijuit spreken

Moeder Berthie Verstappen tijdens de persconferentie van het Openbaar Ministerie en de politie over de doorbraak in het onderzoek naar de dood van de elfjarige Nicky Verstappen. Ⓒ ANP

MAASTRICHT - De moeder van de twintig jaar geleden dood gevonden Nicky Verstappen, Berthie, is blij dat ze weer vrijuit kan spreken. Begin juni begon voor haar een moeilijke tijd, zei ze woensdag. Toen hoorde ze namelijk dat de politie de verdachte van de moord op Nicky kent. „Vanaf dat moment moesten we onze mond houden”, zei ze. „We mochten er met niemand over spreken. Familie, kennissen en media vroegen wel eens of er al iets bekend was, maar we mochten niets zeggen.”