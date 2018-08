Verdachte is actieve ’bushcrafter’

Tot 2002 was Brech ook betrokken bij de jeugdorganisatie Scouting in Heerlen en Nuth, waar regelmatig aan dit soort buitensport wordt gedaan. Onder een pseudoniem geeft de verdachte op videokanaal YouTube uitleg over de diverse Bushcraft-technieken die hij hanteert, zoals het opzetten van een bivak.

Onderstaande video zou onder een pseudoniem zijn geüpload door de verdachte:

In Nederland zijn meerdere groepen betrokken bij het organiseren van Bushcraft-weekenden voor volwassenen en kinderen in binnen- en buitenland. Brech nam hier regelmatig aan deel en organiseerde ook zelf dit soort natuurreizen.

Opsporingsbericht

Op de nacht van de vermissing is Brech, een volslagen onbekende van Nicky, gezien op de Brunssummerheide. Hij woonde op dat moment in het nabijgelegen Simpelveld. Hij werd op de heide aangesproken door twee medewerkers van de marechaussee, maar niet gezien als verdachte. Brech vertelde dat hij was gaan fietsen vanwege de hitte en op weg naar huis was. Zijn gegevens werden wel genoteerd.

In 2001 is hij nog twee keer ondervraagd, maar ook toen wees niets erop dat de man betrokken was bij de moord op de jonge Nicky. Pas dit jaar lijkt het hem te heet onder de voeten zijn geworden.

Toen het dna-onderzoek werd gestart en agenten vorig jaar november bij Brech aan de deur stonden om te vragen dna af te staan, deed hij niet open. Enkele weken later liet de familie van Brech weten dat hij in Frankrijk was en in maart zou terugkomen. Dan zou hij dna afstaan.

Dat gebeurde niet. Brech werd voor het laatst gezien in de Vogezen, waar hij in een chalet verbleef. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. De familie van de man, die ten tijde van de moord in Simpelveld woonde, gaf hem als vermist op. Spullen van Brech werden naar het (Nederlands Forensisch Instituut) NFI gestuurd. Tegelijk stonden ook twee verwanten van Brech DNA af. Toen driemaal een honderd procent match naar voren kwam met dadersporen op kleding van Nicky, werd het onderzoek naar die vermissing werd gekoppeld aan het onderzoek in de moordzaak.

’Sporen vertellen niet het hele verhaal’

,,De verdachte sporen die we hebben, liegen niet. Maar ze vertellen niet het hele verhaal'', aldus Jan Eland, hoofdofficier van justitie in Limburg. Hij roept daarom iedereen op die informatie heeft over Brech om zich te melden. Ingrid Schäfer-Poels, de politiechef Limburg, vult aan: ,,Het onderzoek is niet afgerond. Het is voor de familie en ons belangrijk om duidelijk te krijgen wat zich in de laatste uren van Nikki's leven heeft afgespeeld.''

De politie weet niet waar hij is. Er is een Europees opsporingsbericht tegen hem uitgevaardigd. Politie en justitie doen een beroep op het publiek om de man te vinden. Mogelijk verblijft hij in Frankrijk. Het lijkt erop dat hij voorbereidingen heeft getroffen om lange tijd onvindbaar te zijn.

’Buitengewoon lastig hem op te sporen’

Dat Jos Brech zo actief is in de wereld van het bushcrafte maakt het ’buitengewoon lastig’ om hem op te sporen’. Dat zegt Peter R. de Vries: „Hij is survivalspecialist, kan in de natuur overleven, haalt geen geld op en heeft geen telefoon.” Mogelijk is de man nog steeds in de Franse Vogezen. „Maar het kan ook zijn dat hij zich verplaatst heeft”, aldus De Vries. „Iedereen in het buitenland is gealarmeerd.” „Deze man mag de dans niet ontspringen”, aldus De Vries. „Het recht moet zijn loop hebben.”

De leider van het onderzoeksteam, Ferdinand Schellinkhout, gaf woensdag aan dat Brech vermoedelijk nog in leven is. Door zijn survivalskills kan hij echter schijnbaar van de aardbodem verdwijnen. Daar lijkt hij zich op te hebben voorbereid. Brech neemt geen geld op, heeft geen telefoon en geen auto. Na twee maanden zoeken met de Franse politie, is nog altijd geen spoor gevonden van Brech.