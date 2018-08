Geen politiek onderzoek naar zelfmoord Willy Dille

Eerder werd al duidelijk dat het Openbaar Ministerie te weinig aanknopingspunten ziet voor een strafrechtelijk onderzoek naar de vermeende ontvoering en verkrachting van het PVV-raadslid. Een aantal oppositiepartijen wil daarom een eigen politiek onderzoek naar de rol van de politie en burgemeester Krikke. „Maar het is aan politie en justitie om dit te onderzoeken”, zeggen collegepartijen D66 en GroenLinks. Ook de fracties van Groep de Mos en de VVD zijn terughoudend. Ze vinden dat de PVV aan zet is en die heeft voorlopig om rust gevraagd. Daarmee is er geen meerderheid voor een onderzoek.

