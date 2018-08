Leraar Wout Christiaens spoorloos

In totaal hebben al zo’n honderd vrienden en kennissen van de Belgische Wout gezocht, zegt Jan Christiaens in Het Nieuwsblad.

De groep heeft een interactieve kaart van de regio online gezet waarop mensen kunnen aanduiden waar ze gezocht hebben.

De leerkracht uit Ekeren, vertrok zaterdagochtend rond 10 uur uit de woning van zijn ouders in Sint-Niklaas; zonder gsm of portemonnee. Twee getuigen zagen hem later die dag nog wandelen, in de richting van de E34 snelweg.

„Dat is niks voor Wout. Maar hij voelde zich al een tijdje slecht”, zegt zijn broer. „Hij liep in de richting van de snelweg, dus hij kan ook gelift hebben, of hij is de grens over naar Nederland.”

Ook de politie helpt mee met de zoektocht.

Wout is 1 meter 68 en droeg zaterdag een donkergrijze jeans, witte sportschoenen en een grijs mouwloos T-shirt. Wie hem zag, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op het nummer 0800-30.300.