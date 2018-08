Britse politie ontdekt wapenfabriek

Ⓒ REUTERS

EASTBOURNE - De Britse politie heeft in een stadje in het uiterste zuidoosten van Engeland een geavanceerde wapenfabriek ontdekt. De illegale wapenfabriek in Hailsham, vlakbij Eastbourne, was op een industrieterrein en had als dekmantel een bedrijf dat zich bezig zou houden met versnellingsbakken.