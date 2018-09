Afslag op rotonde aangeven

Ⓒ DIJKSTRA BV

Er is al veel geschreven over het gedrag van (snor-)fietsers. Dat de overheid hier wel erg laks is om goede maatregelen te nemen weten we inmiddels ook wel. Wat verbazing wekt bij Bert de Jong is het gerommel van een aantal gemeenten ten aanzien van de voorrangsregels op rotondes.