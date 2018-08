Identiteit stadhuisrammer bekend

Burgemeester Marianne Schuurmans van de gemeente Lingewaard in gesprek met de politie. Ⓒ ANP

BEMMEL - De man die afgelopen nacht met een auto in het gemeentehuis van Lingewaard in Bemmel reed, is volgens niet-bevestigde berichten de 59-jarige Hans van M. Dat schrijft De Gelderlander. De man, die van beroep vrachtwagenchauffeur was, komt oorspronkelijk uit Gendt en was al langer bekend bij zorginstanties.