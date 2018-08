Meer communicatie nodig bij operaties

Ⓒ Hollandse Hoogte

UTRECHT - Bij zeker één op de vijf mensen die in het ziekenhuis worden geopereerd, wordt weleens iets fout gedaan. Dat zegt althans de Patiëntenfederatie Nederland op basis van eigen onderzoek, waaraan een kleine duizend personen meewerkten. Driekwart van de mensen bij wie er iets verkeerd ging, ondervond of ondervindt daardoor letsel, psychische klachten of ongemak. Niettemin zijn de patiënten „over het algemeen tevreden” over de behandeling.