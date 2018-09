Uitslag stelling: Schoolzwemmen moet terug

Deze zomer zijn er al meerdere (bijna) verdrinkingen geweest, waarbij ook kinderen betrokken waren. Om dat zoveel mogelijk te voorkomen bepleiten velen om het vroegere schoolzwemmen weer in ere te herstellen. „Ik heb nooit begrepen waarom dat is opgeheven”, klinkt het. Op veel basisscholen is dit geschrapt, simpelweg omdat er geen tijd en geen begeleiding meer voorhanden is.

Velen geloven sterk dat zwemmen een onderdeel van de opvoeding en het onderwijspakket moet zijn. „Zwemmen behoort gewoon tot lesstof net als lezen, schrijven en gymnastiek. Als je zwemles schrapt kan je gymnastiek ook schrappen”, schrijft een voorstander ,van verplicht zwemles.

Sommige respondenten benadrukken vooral de zwemveiligheid, kinderen moeten kunnen overleven in het water. Zo schrijft één van hen: „Het moet zeker verplicht worden in verband met de zelfredzaamheid in het water, maar ook om redding te kunnen geven. Een verdrinking zal echter nooit uit te sluiten zijn. Je moet daarom kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op zo’n moment om het toch de best mogelijke gereedschappen te geven om uit zo'n situatie te kunnen ontsnappen.” Velen omarmen dan ook de verandering van zwemlessen volgend jaar waarin meer de nadruk komt te liggen op de zelfredzaamheid van kinderen in het water, en niet meer zozeer op het technisch zwemmen. Hoewel velen menen dat ’„in een waterrijk land elk kind minimaal diploma A moet hebben’.

Zwemlessen zijn de verantwoordelijkheid van ouders/voogden èn scholen, vinden de meesten. En de helft acht de financiering van de zwemlessen een gedeelde verantwoordelijkheid van de (lokale) overheid en ouders/voogden.

Hoe belangrijk zwemmen is, wordt duidelijk uit het volgende, persoonlijke relaas: „Zelf ben ik ooit bijna verdronken omdat mijn ouders niet draagkrachtig genoeg waren om zwemlessen te betalen. Nadat ik (op het laatste moment) gered ben door een passant, was dat geld er ineens wel. Ik draag het (meestal onbewust) nog steeds met me mee, maar vind dat dit anderen moet worden bespaard!”

In Nederland zijn we omringd door water en kennen we de risico’s. Maar migranten komen vaak uit minder waterrijke gebieden. Nieuwkomers moeten zeer zeker voorlichting krijgen over de gevaren van zwemmen. „Het niet kunnen zwemmen of kinderen (meisjes) niet op zwemles te laten gaan zit ook ingebakken in de cultuur van migranten.” Maar menigeen vindt ook dat leven in Nederland inhoudt dat vluchtelingen zich moeten aanpassen aan de hier gebruikelijke cultuur. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat mannelijke leraren en/of badmeesters toezicht moeten kunnen houden in het zwembad.

Overigens houdt toezicht van badmeesters of strandwachten niet in dat ouders geen oogje in het zeil hoeven te houden. Veel respondenten maken zich boos over pappa’s en mamma’s die op het strand en in het zwembad meer met de smartphone bezig zijn dan met hun kind(eren).