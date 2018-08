Politie sluit binnensteden af voor cao-acties

Ⓒ GinoPress B.V.

LEUSDEN - De politie gaat als onderdeel van de cao-acties in de komende weken het centrum van verschillende steden ’afsluiten’, omdat ze zeggen daar de veiligheid niet meer te kunnen garanderen. Als mensen erdoor willen, gebeurt dat op eigen risico. De eerste actie in de reeks is op 29 augustus in Eindhoven, waar de voetbalwedstrijd PSV tegen het Wit-Russische BATE wordt gespeeld in de Champions League.