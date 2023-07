Huisdierengekte regeert in Thailand: hotels en bioscopen voor honden en katten

Bangkok - De meeste eigenaren van een geliefde viervoeter antwoorden enthousiast positief op de vraag of het beest deel is van het gezin. In Thailand nemen ze de trend van ’huisdierenouder’ heel serieus. Het land is op China na de snelst groeiende markt in Azië voor zorg en entertainment van harige huisgenoten op vier poten.

Keeshondje Pukkard lijkt zich erg op de film te verheugen in de eerste huisdiervriendelijke bioscoop van Bangkok. Ⓒ Foto’s Telegraaf