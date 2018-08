Teleurgestelde vriend Jos Brech: ’Het doet me enorm veel pijn’

In het bericht schrijft hij: „Allereerst roep ik iedereen op om de rust te bewaren, het is al erg genoeg zo. Ik hoop dan ook dat een ieder de rust vast probeert te houden.”

Van ’t Padje wist niet van het verhaal van Jos Brech toen hij de hem toeliet als beheerder en bestuurslid van basiskamp Old Crow: „Ik kende Jos alleen als een zeer toegewijd en gepassioneerd bushcrafter, niet als een mogelijke dader in deze zaak.” Ook de kompaan van Van ’t Padje, Erik Versantvoort heeft van niets geweten, stelt Erik: „Hij zal zich waarschijnlijk omdraaien in zijn graf als hij dit hoort.”

’Belangrijk dat familie Verstappen antwoorden krijgt’

De oude vriend van de verdachte had een geheimhouding getekend toen hij in dit voorjaar besloot te helpen in het onderzoek van de politie. Die geheimhouding is nu niet meer, waardoor hij nu vrij kan spreken: „Hoe pijnlijk en enorm moeilijk ook, ik mocht en kon er niets over zeggen. Een kleine opmerking of hint zou het onderzoek enorm in gevaar brengen. Dat is iets wat ik absoluut niet wilde, het is te belangrijk dat de ouders van Nicky Verstappen eindelijk antwoorden krijgen en dat Jos wordt gevonden zodat hij verhoord kan worden.”

Erik van ’t Padje schrijft dat de afgelopen maanden ’allesbehalve makkelijk’ waren: „Het doet me enorm veel pijn dat deze ’vriend’ blijkbaar een gruwelijk geheim met zich meedraagt, een geheim waar ik op geen enkele wijze bij betrokken had willen zijn.” Hij vervolgt: „Ik heb de laatste maanden vaak gewenst dat ik hem nooit had leren kennen, maar zo werkt het in het leven helaas niet.”

Over Jos Brech

De verdachte in de zaak over de dood van de elfjarige Nicky Verstappen kwam in beeld omdat hij geen gehoor gaf aan de oproep om vrijwillig DNA af te staan. Het gaat om de 55-jarige Jos Brech die in de buurt woonde toen de jongen verdween en later dood werd gevonden op de Brunssumerheide. Brech was single en woonde 20 kilometer verderop in Simpelveld bij zijn moeder.

De verdachte was actief bij een scouting en peuterspeelzaal en werd eerder verdacht van een zedenmisdrijf. Die zaak is geseponeerd.

Sinds april van dit jaar ontbreekt ieder spoor van de man, zijn familie heeft hem als vermist opgegeven. Waarschijnlijk verblijft of verbleef hij in Frankrijk. Hij zou daar een wandeltocht gaan maken in de Vogezen. Daar is al naar hem gezocht.

De afgelopen jaren is hij vooral actief geweest in de wereld van het bushcraften. Hij organiseerde onder meer reizen in Europa en verbleef daarom zelf ook regelmatig in het buitenland. Hij is zelf ook ervaren in bushcraft, waardoor hij in staat is langere tijd met beperkte middelen in de natuur te overleven.

Toch nog in Simpelveld geweest?

In gesprek met persbank ANP zegt een oude buurvrouw van Jos Brech de man in april nog te hebben gezien in Simpelveld. Ze vertelt over een „nogal onopvallende man” die nog geen 100 meter verderop woonde in de Haembuckerstraat. Waarschijnlijk was Brech in de Limburgse plaats omdat zijn moeder toen net was overleden. In april is hij als vermist opgegeven bij de politie.