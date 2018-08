Overval Amersfoort na 17 jaar opgelost dankzij dna-match

Op 10 december 2001 werd een garagebedrijf aan de Leusderweg in Amersfoort overvallen. De eigenaar was op dat moment de enige in de zaak. Een overvaller drong binnen en sloeg de eigenaar van het bedrijf met een soort knuppel op het hoofd.

Een worsteling volgde en het slachtoffer hield daar een gebroken rib, een gebroken oogkas en diverse hoofdwonden aan over. De dader ging er zonder buit weer vandoor, zo schrijft RTV Utrecht.

In de databank

De verdachte moest zijn dna afstaan vanwege andere vergrijpen. Volgens politiewoordvoerder Bernhard Jens is de verdachte zo in de databank beland, wat heeft geleid tot de match.

Het genetisch materiaal kwam overeen met het dna dat op een petje zat, dat de overvaller verloor bij de worsteling. De verdachte blijkt een man te zijn geweest van Nederlandse afkomst. Het zou een junk uit Utrecht zijn geweest. De man kan echter niet meer veroordeeld worden want hij is kort na het afstaan van zijn dna overleden.

De garagehouder is op de hoogte van deze ontwikkeling en zegt volgns RTV Utrecht het niet meer dan een ’curiositeit’ te vinden: „Je kan er niks mee.