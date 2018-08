Al tientallen tips over zaak Nicky Verstappen

Het Openbaar Ministerie en de politie maakten eerder woensdag bekend dat de 55-jarige Jos Brech internationaal wordt gezocht voor betrokkenheid bij de dood van de elfjarige Nicky Verstappen in 1998. De politie kan DNA-sporen die zijn gevonden op het lichaam van de jongen matchen met die van Brech.

Sinds april ontbreekt elk spoor van de verdachte. De politie houdt er rekening mee dat Brech in het buitenland zit. Daarom is het nieuwsbericht over de doorbraak in de zaak vertaald in het Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans.

Bekijk ook: Brech in april nog in Simpelveld gezien