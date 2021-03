Migranten belanden in mijnenveld in Kroatië: dode en gewonden

Het incident gebeurde donderdag in een bos bij Saborsko, ten noorden van de Plitvicemeren. Tien andere migranten sloegen op de vlucht en verstopten zich voor de politie. Ze werden pas vrijdag door helikopters ontdekt en ook gered nadat een veilige doorgang was vrijgemaakt in het mijnenveld.

Het gaat om een gebied dat in de voormalige zelfverklaarde republiek Servisch Krajina ligt. Daar legden burgermilities tijdens de oorlog talloze mijnenvelden aan, zonder dat goed te documenteren. Niet ver ervandaan, over de grens met Bosnië, wachten duizenden migranten op een kans om illegaal de Europese Unie binnen te raken op hun weg over de Balkanroute.