Prachtig resultaat van dna-onderzoek

Het ontmaskeren van de moordenaar van Nicky Verstappen is wederom te danken aan dna-verwantschapsonderzoek. Dit laatste redmiddel voor vastgelopen moordonderzoeken is een zegen voor de opsporing. Marianne Vaatstra, Milica van Doorn en nu dus Nicky Verstappen; in al deze geruchtmakende moordzaken kwamen daders in beeld door het gericht onderzoeken van dna van bepaalde bevolkingsgroepen.