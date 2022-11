Dode en gewonden bij explosies bushaltes in Jeruzalem: ’In jaren zo’n aanval niet gezien’

Bij de eerste ontploffing in de buurt van het centraal station vielen twaalf slachtoffers. Volgens Israëlische media zou een bij een bushalte geplaatst explosief zijn afgegaan. De politie onderzoekt momenteel of een achtergelaten tas is ontploft, daarbij zouden ook naalden zijn aangetroffen. De omgeving wordt uitgekamd. De politiebaas kondigde aan dat elke bus in Jeruzalem woensdag streng wordt gecontroleerd. „Zo’n soort aanval hebben we al jaren niet meer gezien”, zei hij.

Ⓒ ANP / AFP

Ⓒ ANP / AFP

Op televisiebeelden is te zien dat er veel puin op straat ligt. Zwaarbewapende veiligheidsdiensten zijn massaal ter plekke. De tweede explosie, waarbij drie gewonden vielen, was een half uur later bij een Joodse wijk in Oost-Jeruzalem en bracht grote schade toe aan een bus. De aanvallen zijn nog niet opgeëist.

De afgelopen maanden zijn de spanningen tussen Israël en de Palestijnen sterk opgelopen. Na een reeks Palestijnse aanslagen in het voorjaar heeft het Israëlische leger het aantal invallen op de Westelijke Jordaanoever flink opgeschroefd.