Offerdieren laten zich niet slachtofferen

Zo zag een man uit de buurt van Antalya hoe een woedende stier zijn twee zoons onder de hoeven vertrappelde. „We wilden hem opeten, maar hij stond op het punt om ons te verorberen”, vertelde de vader aan een plaatselijke krant. De jongens moesten voor controle naar de dokter.

En in de stad Bursa sprong een geit in paniek van driehoog naar beneden, boven op het hoofd van een 50-jarige man. Die ligt nu in het ziekenhuis met twee scheuren in zijn schedel. De geit kon overigens niet aan zijn lot ontsnappen en eindigde aan het spit.

De amateur-slagers verwonden ook zichzelf regelmatig. Een man uit centraal Anatolië hanteerde zijn mes dermate lomp dat hij zijn eigen onderbeen open sneed. Hij kon er achteraf wel om lachen, zo vertelt hij aan de Turkse krant Hurriyet: „Ik had altijd schik om mensen die zichzelf verwondden tijdens de slacht. En nu ben ik één van hen.”