Oude vriend van Jos Brech krijgt verwensingen na doorbraak Nicky Verstappen

Van ’t Padje raakte bevriend met Jos Brech via de hobby ’bushcrafting’. Nadat Brech van de radar verdween, hielpen hij en andere vrienden de politie met een zoektocht naar de Limburger.

Op een gegeven moment bleek Brechs dna te corresponderen met sporen die op de kleding van Nicky Verstappen werden gevonden. Van ’t Padje was verbluft, totaal geschokt, maar mocht met niemand spreken.

„Hoe moeilijk twee maanden zwijgen is? Heel zwaar”, vertelt Van ’t Padje, die Brech ooit toeliet als bestuurslid van basiskamp Old Crow. „Ik heb ook mensen daar moeten weghouden, toen ik wist dat er vanuit de politie iets ging gebeuren.”

Verwensingen

Nu de doorbraak in de zaak rond Nicky Verstappen bekend is gemaakt, krijgt Van ’t Padje het nodige te verduren. „Veel positieve reacties, maar ook verwensingen, alsof ik hier verantwoordelijk voor ben. Er is maar één iemand verantwoordelijk, en dat is Jos Brech”, aldus een zichtbaar vermoeide Van ’t Padje in de uitzending van M.

‘Heel stil’

De Bushcraft-vrienden van Brech vinden het lastig om iets over het karakter van de moordverdachte te zeggen. „Hij was heel stil, hij was het liefst in de natuur”, aldus Siegurd van Leusen, die met Van ’t Padje en Brech een chalet beheert.

Zelfs met Van Leusen mocht Van ’t Padje tot vandaag niet praten over het vermoeden dat Brech iets met de moord op Nicky Verstappen te maken zou hebben.

Ontploft

De opluchting over het feit dat hij nu eindelijk mag praten, moet evenwel nog neerdalen. „Ik had gehoopt dat het de dag van verlichting zou worden,” zo beaamde hij, „maar mijn telefoon ontplofte.”

Bekijk ook: Natuurclub in Vogezen doet oproep aan Brech