Peuter 2 uur kwijt, Belgische ouders hebben niets door

„Een voorbijgangster trof het kindje rond 08.00 uur aan”, vertelt hoofdcommissaris Jan Vanhauweren van de politie aan Het Laatste Nieuws. „Het kind was opgewekt en in goede gezondheid, maar kon niet duidelijk maken waar het vandaan kwam. Onze mensen hebben zich over haar ontfermd.”

Waar haar ouders woonde, kon het meisje niet meteen duidelijk maken. Een intensieve speurtocht volgde. Eerst werden foto’s van het kind gemaakt. Met die foto’s gingen zes agenten vervolgens op pad. Anderen zochten op kantoor in het bevolkingsregister.

„Uiteindelijk, na twee uur, konden we de ouders en het huis van het meisje vinden, op zo’n vijfhonderd meter van de plek waar ze was aangetroffen”, vervolgt de korpschef. „De ouders hadden haar verdwijning nog niet opgemerkt. De moeder lag te slapen aangezien zij ’s nachts had gewerkt en de vader was even het huis uit geweest, terwijl hij dacht dat het meisje lag te slapen.”

Het meisje had eigenhandig de deur opengemaakt en was ’aan de wandel gegaan’, aldus de politie. Ze maakt het op dit moment prima. Hoe de ouders precies reageerden toen agenten hun dochter binnenbrachten, zegt de politie niet.