Gebruik zware pijnstillers door het dak

De VVD-bewindsman brengt de cijfers naar buiten na Kamervragen van D66-Kamerlid Pia Dijkstra. Zij maakt zich zorgen over meldingen dat zeer zware pijnstillers steeds vaker worden geslikt.

Bruins bevestigt dat het gebruik van zware opiaten opvallend hard groeit. Als het om oxycodon gaat waren er in 2008 zo’n 94.000 gebruikers. Inmiddels staat de teller op liefst 490.000. Ook fentanyl, morfine en buprenorfine klimmen in de lijstjes op.

Verslaving

Als zware pijnmedicijnen zoals oxycodon kort worden gebruikt, is de kans op verslaving klein, benadrukt Bruins. De VVD’er meldt echter dat zulke opiaten ook via internet verkrijgbaar zijn en dat er een stijging wordt geregistreerd van het aantal vergiftigen met oxycodon.

In 2017 ging het om 280 mogelijk gevallen. Dat zijn er 6,5 maal zoveel als in 2008. De stijging loopt in pas met de stijging van het aantal gebruikers van oxycodon. De minister vindt het ’van belang’ om de ontwikkelingen van het gebruik van opioïden ’te blijven monitoren’.