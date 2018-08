Cohen wil uit school klappen

President Donald Trump verklaarde ’zeer bedroefd’ te zijn over de veroordeling van Paul Manafort. Ⓒ foto AFP

Washington - Michael Cohen is bereid met speciaal aanklager Robert Mueller te praten in het kader van het Rusland-onderzoek. Dat zegt Cohens advocaat Lanny Davis. Het is momenteel nog onduidelijk of de voormalige persoonlijke advocaat en regelaar van Trump ook al afspraken heeft gemaakt met het team van Mueller.