Ruim 100 Turkse ex-marineofficieren vrijuit na vermeend complot

De voormalige militairen stonden terecht voor „misdaden tegen de veiligheid van de staat en de constitutionele orde”, nadat ze in april 2021 een open brief hadden ondertekend ter ondersteuning van een verdrag gericht op demilitarisering van de Zwarte Zee. Het Verdrag van Montreux uit 1936 bevat strikte regels voor de doorvaart van oorlogsschepen via de Bosporus en de Dardanellen, zeestraten die in het verdrag onder Turks toezicht kwamen te staan.

Erdogans regering is van plan een nieuw kanaal aan te leggen, 30 kilometer ten westen van de Bosporus, om de druk op een van ’s werelds drukste waterwegen te verminderen. De voormalige officieren onder wie admiraals, waarschuwden dat het verdrag door het nieuwe kanaal nietig zou worden, met mogelijk negatieve gevolgen voor Turkije. Zij stelden dat het verdrag van cruciaal belang is voor (de neutraliteit van) Turkije en de regering geen plannen mag maken die het verdrag ter discussie stellen.

Aanklagers eisten gevangenisstraffen tot twaalf jaar tegen de oud-marineofficieren, die hun proces in vrijheid mochten afwachten. De rechtbank in de hoofdstad Ankara sprak hen dinsdag vrij omdat er juridisch geen sprake was van een misdrijf, meldde persbureau Anadolu.