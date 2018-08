Al-Baghdadi laat van zich horen

Al-Baghdadi moet in de boodschap erkennen dat IS grote delen van zijn grondgebied is kwijtgeraakt: „Voor jihadi’s hangt de grootte van de overwinning of het verlies niet af van een plaats of stad die wordt gestolen, of wie luchtoverwicht, intercontinentale raketten of slimme bommen heeft.”

Als de man in de opname daadwerkelijk al-Baghdadi is, zou dat een ontkrachting zijn van berichten dat de IS-leider is gedood of zwaargewond is geraakt bij bombardementen. Geruchten daarover circuleren al lange tijd, niet in de laatste plaats omdat de zelfbenoemde kalief al elf maanden niets van zich had laten horen.

Islamitische Staat is volledig ineengestort en controleert eigenlijk alleen nog grondgebied op de grens tussen Syrië en Irak.