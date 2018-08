Amsterdammer overlijdt na klap op hoofd en aanhouding

Rond 14.45 uur kwam bij de meldkamer in Amsterdam een melding binnen dat er een vechtpartij op straat gaande was op de Van Ostadestraat. Aanleiding voor de meldkamer om agenten naar de betreffende locatie te sturen. Daar bleek volgens getuigen dat kort daarvoor een man een voorbijgangster in haar rug zou hebben gestoken. Het slachtoffer, een 18-jarige vrouw, kwam er met lichte verwondingen vanaf.

Een 41-jarige man uit Amsterdam ging vervolgens op zoek naar de belager van de vrouw en sloeg hem kennelijk met een hard voorwerp op zijn hoofd. Deze man is voor onderzoek door de politie aangehouden. Toen agenten arriveerden, troffen ze een man met een hoofdwond op straat aan. Hij verzette zich hevig tegen zijn aanhouding, waarbij op enig moment de hartslag van de man wegviel. Terwijl hij werd gereanimeerd is hij overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed hij.

Om de doodsoorzaak van het slachtoffer vast te kunnen stellen heeft de officier van justitie een schouw van het lichaam door een schouwarts gelast. „Om de objectiviteit van het onderzoek te waarborgen, wordt het onderzoek uitgevoerd door de Rijksrecherche onder leiding van een officier van justitie”, aldus een woordvoerder.