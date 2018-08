Bizarre trend: modellen verhuren oksels per uur

Door sociale media kan iedereen „hun lichaam gebruiken om producten te promoten”, dacht de Japanse ondernemer Momo Shirota. Ze besloot dat professioneel aan te pakken en nodigde afgelopen week enkele modellen uit in haar kantoor in Tokio. De meiden kunnen - als ze de nodige kwaliteiten hebben om geselecteerd te worden - tot 10.000 yen (78 euro) per uur verdienen om hun oksels uit te lenen en er logo’s en reclameslogans op te plakken.

Hoe dat werkt? De modellen kunnen worden ingezet op bijvoorbeeld de drukke metrolijnen in het Aziatische land. Als ze rechtop staan en de hendels aan het plafond vasthouden, hebben andere forenzen een perfect zicht op de oksels - en dus op de reclame. Zowel mannen als vrouwen kunnen solliciteren voor ’okselmodel’. Bekijk hier de nerveuze modellen bij hun eerste casting: