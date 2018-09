Hoe kon Brech 20 jaar buiten beeld blijven?

Jos Brech als survivor in de natuur.

Hoe is het mogelijk dat iemand die eerder betrokken was bij een geseponeerde zedenzaak, twee keer is gehoord als getuige in de zaak-Verstappen, dolgraag bij de scouting met kinderen wilde werken en zich aanmeldde bij kinderdagverblijven 20 jaar buiten beeld kon blijven? Jos Brech, de verdachte in de zaak-Nicky Verstappen, heeft griezelig lang in anonimiteit onder de neus van de onderzoekers geleefd.