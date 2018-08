Baasje Stafford: ’Hij valt geen mensen aan’

Christina Sneller, die zelf ook zwanger is, zegt er niets van te snappen. „ Zo kennen wij Royce niet. Hij kan niet overweg met andere honden, daar letten wij op tijdens het uitlaten. Maar hij valt geen mensen aan”, vertelt ze tegen het AD.

Dit weekend werd slachtoffer De Lange zwaar toegetakeld door de hond. Het beest sleurde haar door de kamer, bleef doorbijten, terwijl De Lange in paniek haar handen voor de buik hield - om haar ongeboren baby te beschermen. De schoonzus van De Lange was met de hond in huis, eigenaresse Sneller kwam later thuis.

„Maakte Marissa (foto, red.) een beweging en wilde Royce zijn territorium beschermen?” Ⓒ RTV Oost

De grote vraag is: waarom deed de Stafford dit? „Er moet iets gebeurd zijn, waardoor Royce kwaad werd. Maakte Marissa een beweging en wilde Royce zijn territorium beschermen? Wilde hij na het handen schudden mijn schoonzus beschermen, die kwetsbaar is en met wie hij een goede band heeft? Ik weet het niet. Kan hij maar praten en het ons vertellen.”

’Huilend thuis’

Christina zegt ondertussen een zware tijd te hebben: ze leeft in nu onmin met Marissa, haar vriend zit in de gevangenis en ze krijgt venijnige reacties op sociale media. „Ik zou een slechte moeder zijn, omdat ik mijn dochters bij zo’n vechthond in huis laat. Het wordt me te veel, zit ’s avonds jankend op de bank”, vertelt ze. „Het voelt alsof iedereen tegen mij is. Ik durf amper naar buiten en sluit mij op in huis.”

De hond is in beslag genomen en ondergaat een gedragstest bij de Universiteit Utrecht. Heel Kampen zegt: spuitje geven. „Die beslissing kan mijn vriend nemen. Hij is de eigenaar”, reageert Christina. „Hopelijk komt hij goed door de test, ontdekken ze hoe Royce echt is en mag hij terug naar huis.”