Affaire rond Kroon heeft geen gevolgen

Dat is de uitkomst van een gesprek dat minister Ank Bijleveld (Defensie) gisteren had met Marco Kroon. De twee kwamen tot de afspraak toen het Openbaar Ministerie in juli bekendmaakte geen bewijzen te hebben voor Kroons verhaal dat hij in tijdens een geheime operatie in Afghanistan kortstondig was gegijzeld en mishandeld en dat hij later zijn gijzelnemer had gedood (’Het was hij of ik’).

Niemand van zijn eenheid van destijds kwam het verhaal bekend voor. Niemand van zijn meerderen wist ervan. Kroon had er in elk geval tien jaar over gezwegen, naar eigen zeggen om de operatie niet in gevaar te brengen.

Heldendaden blijven overeind

Defensie was verlegen met de situatie, die nogal wat negatieve publiciteit opleverde. Maar ontslag is nooit aan de orde geweest, zeggen ingewijden, laat staan het afnemen van de Militaire Willems-Orde. De dappere daden waarvoor Kroon in 2009 werd geridderd, hebben immers nooit ter discussie gestaan. De majoor blijft voorlopig werken bij de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht een soort ombudsman van Defensie.

Kroon is een graag geziene gast aan het Binnenhof. Onlangs was hij ook al op bezoek bij voormalig defensieminister Jeanine Hennis.