Weinig steun in senaat voor afschaffen dividendbelasting

„Het is geen opgelegd pandoer”, zegt Hans Engels, fractievoorzitter van D66 in de Eerste Kamer. Eerst maar eens de begroting zien, het belastingplan en de wet, zegt hij. Maar „er is een verschil tussen de Tweede en de Eerste Kamer qua binding met het regeerakkoord. Het is niet zo dat de senaatsfractie zich daar bij voorbaat aan gebonden heeft.”

De senaat is nog ’niet aan de beurt’ om zich over de omstreden belastingmaatregel uit te spreken, zegt Engels. Maar uiteindelijk moet de wet ook door de Eerste Kamer. In coalitiekringen leeft de vrees dat de SGP haar steun niet zal verlenen aan de afschaffing van de dividendbelasting. Dat zou betekenen dat alle stemmen in beide Kamers nodig zijn om het plan ingevoerd te krijgen. In de Tweede Kamer is de fractiediscipline doorgaans aanzienlijk dwingender dan in de senaat.

Peter Schalk, fractievoorzitter van de SGP in de senaat, houdt de kaarten nog tegen de borst. „Voor mij spelen de overwegingen die iedereen heeft. Maar de Eerste Kamer is nog niet aan bod. Er kan nog zo verschrikkelijk veel gebeuren. Ik vind het nu heel lastig om te zeggen of ik voor of tegen ga stemmen.”

CDA twijfelt

Binnen het CDA staan de neuzen nog niet dezelfde kant op. „Het standpunt moet nog worden bepaald”, zegt senator Greetje de Vries. Zij en collega-Kamerleden als Joop Atsma verwijzen naar de financieel woordvoerder, Marnix van Rij, die onlangs in partijblad Christendemocratische Verkenningen de afschaffing van de taks verdedigde. Daarmee verkondigde hij echter niet het fractiestandpunt, zegt CDA-senator Ria Oomen. „Het artikel was onder zijn eigen naam.”

Binnen de VVD is de maatregel minder omstreden. „Ik ben al vanaf ’92 vóór afschaffing”, zegt senator Mart van de Ven. „Ik heb eerder ook gevraagd waarom het kabinet de dividendbelasting niet afschaft.”

„Ik vind elke belastingverlaging goed”, zegt Jan Anthonie Bruin. Een fractiestandpunt is er echter nog niet. „Maar ik heb nog geen plan gezien. Het zou raar zijn wanneer ik als Eerste Kamerlid al een standpunt zou innemen voordat ik het wetsvoorstel heb gezien.” VVD-Senator Sybe Schaap wil niet speculeren over eventuele dissidenten in de coalitie. Zijn eigen mening? „Die hou ik mooi voor mezelf.”