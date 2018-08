Acht (!) moorden in Cancún, populair toeristenstadje aan de kust

In de kofferbak van een taxi werden de lichamen van een man en een vrouw gevonden, meldt de televisiezender Televisa. Ook is een man in zijn hangmat doodgeschoten.

Verder is in de buurt van de autoweg tussen Cancún en Mérida een persoon gevonden die is onthoofd. Het zon-, zee- en strandwalhalla van weleer is helemaal weg.

Ⓒ Hollandse Hoogte

De Mexicaanse autoriteiten leggen een verband tussen de moorden en de rivaliteit tussen Los Zetas en andere drugskartels. Vanaf begin dit jaar zijn er al zeker 350 moorden in Cancún gepleegd.