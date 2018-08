Dief begint massaal scootmobiel van ouderen te roven

Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV). Opvallend is dat met name Rotterdam en Den Haag de eerste zes maanden met respectievelijk 40 en 22 ontvreemde scootmobiels het hoogst scoren en dat Amsterdam met 13 stuks pas op de vijfde plek staat.

Populair

„Er is hier duidelijk sprake van een nieuwe en ongewenste trend”, zegt André Bouwman van de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. „De stijging lijkt explosief op basis van de beschikbare cijfers. Hoe dat komt is nog gissen, maar het is duidelijk dat er door de vergrijzing veel meer scootmobiels gebruikt worden. En als iets populair is, ligt het voor de hand dat er ook bendes actief zijn die zich puur richten op dit vervoermiddel.”

Directeur René Martens van zorgverlener Medipoint kan zich hier in vinden. „In de regio Nijmegen zijn er van ons in 2016 alleen al 42 gestolen en ook in Tilburg hadden we vorig jaar een explosieve stijging. Het kan haast niet anders dan dat er één of meerdere bendes actief zijn. En als het al niet om de scootmobiel zelf gaat, dan is het wel de accu die interessant is.”

„Ik roep alle bezitters van een ’scoot’ op altijd het sleuteltje er uit te halen. Ook als je even een snelle boodschap doet. Het is kennelijk niet meer mogelijk het voertuig onbeheerd achter te laten. Dat geldt dus niet alleen voor je fiets, scooter en brommer, maar tegenwoordig ook voor je scootmobiel”, zegt Lilian Wijbenga van de scootmobielclub uit Dronten.

„Gelukkig hebben onze leden er nog niet mee te maken gehad, maar als ik het begrijp is het wachten tot het noodlot toeslaat”, zegt Dick Langeveld van scootmobielclub De Blijde Rijders uit Rotterdam. „Het is schrikbarend dat het boevengilde zich op deze vervoermiddelen stort. Op het bezit van mensen die vaak volledig afhankelijk zijn van hun wagentje.”

Het einde

„Ze gaan vast allemaal naar Oost-Europa”, vermoedt Langeveld. „Daar heb je minder voorzieningen dan hier en is een scootmobiel helemaal het einde. Als ik merk dat er hier een bende actief is, zet ik die van mij op 220 volt. Dat zal zeker helpen.”

Martens zegt dat meer gedacht moet worden aan track & trace-systemen. „Ook weet ik dat er regio’s zijn waar – als er sprake is van een diefstalgolf – een lokscootmobiel wordt ingezet. Daarnaast zijn wij bezig met camerabewaking op plekken waar veel scootmobielen staan. We hopen dat zoiets preventief werkt en ook helpt bij de opsporing. Maar het kan het geen kwaad een kettingslot te gebruiken om het apparaat goed vast te zetten.”

Ons land telt naar schatting tussen de 350.000 en 400.000 scootmobiels.