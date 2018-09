Vroeg of laat wordt Jos Brech gevonden

Het einde van de vakantie kan weleens een neerslachtig gevoel opleveren, maar mijn laatste vakantiedag gisteren verliep fraaier dan ooit. Ik verbleef met m’n cluppie PSV in Wit-Rusland en was getuige van een prachtige overwinning in de voorrondes van de Champions League op Bate Borisov. Na een erg kort nachtje werd ik gewekt door apps, sms’jes en tweets over belangrijk misdaadnieuws in Nederland. De politie zou tijdens een persconferentie een doorbraak onthullen in de zaak Nicky Verstappen.