Kerken uitgezonderd van mondkapjesplicht vanwege grondwet

De uitzondering voor kerken, synagoges en moskeeën zorgt veel ophef. Vrijdag werd Rutte in zijn wekelijkse interview op Radio 1 gevraagd naar de reden achter dit besluit, maar hij moest het antwoord schuldig blijven. „Ik had echt geen flauw idee”, geeft hij een dag later toe tijdens de VVD-bijeenkomst.

Inmiddels heeft Rutte het uitgezocht: „Het heeft te maken met de grondwet. Kerken zijn geen openbare ruimtes zoals winkels en overheidsgebouwen. Daarom wordt in kerken niet gehandhaafd.”

De minister-president juicht het toe dat veel bestuurders van kerken en moskeeën oproepen om wél een mondkapje te dragen. De nationale mondkapjesplicht gaat in op 1 december en duurt in ieder geval drie maanden. Op het niet dragen van een mondkapje in publieke binnenruimtes staat een boete van 95 euro.