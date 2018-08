No Surrender-oprichter Klaas Otto wil uitstel rechtszaak

Otto heeft vorige maand aangifte gedaan tegen het rechercheteam dat onderzoek naar hem deed, onder meer voor smaad en laster en omdat zij getuigen zouden beïnvloeden. Volgens Schuurman heeft de recherche op intimiderende wijze getuigen benaderd, onder wie familie van Otto. Ook zou er geld zijn geboden voor getuigenissen.

Otto heeft ook aangifte gedaan tegen voormalig officier van justitie Greetje Bos, vanwege schending van het ambtsgeheim. In de aanloop naar de zaak werd de motorclub-oprichter verdacht van het beramen van een aanslag op zijn voormalige aanklager Bos, maar daar wordt hij wegens onvoldoende bewijs nu niet meer voor vervolgd. Zij is inmiddels geen officier van justitie meer.

De rechter besluit later donderdag, waarschijnlijk rond 11.00 uur, of de zaak doorgaat of - opnieuw - uitgesteld wordt.

Vijf zittingsdagen

Voor de zaak zijn deze en volgende week in totaal vijf zittingsdagen uitgetrokken. Ook medeverdachte Janus de V. staat deze dagen terecht. De strafeisen staan gepland voor dinsdag.

Otto wordt verdacht van onder meer witwassen, afpersing en bedreiging. Volgens justitie is Otto een „beroepscrimineel” die een „waar schrikbewind” voerde.

De 50-jarige Otto uit Bergen op Zoom kwam afgelopen april op vrije voeten, weliswaar met enkelband en inlevering van zijn paspoort, na een voorarrest van ruim anderhalf jaar. Hij was eerder al eens vrijgelaten uit voorlopige hechtenis, maar werd toen binnen een week weer opgepakt omdat hij de voorwaarden had geschonden.