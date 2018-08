Aardbeving treft Bali: Nederlanders uit bed getrild

Het epicentrum lag zo’n 100 kilometer ten zuiden van Denpasar. De beving was op een diepte van 10 kilometer.

„We zijn gelijk naar buiten gerend en zijn oké, maar er zijn nu weer grotere scheuren in mijn muren gekomen”, meldt Nederlander Marcel Beers, die woont op Bali. „We hebben nu meerdere aardbevingen per dag, het houdt maar niet op. Sinds 29 juli blijft de aarde maar schudden maar deze keer is het epicentrum niet in het noorden van Lombok maar in het zuiden van Bali.”

Bali-vakantieganger Dylan Suitela spreekt over een chaos. „Ik rende naar buiten omdat er een alarm keihard afging. Iedereen rende massaal naar beneden en wachtte bang af voor het hotel.” Suitela wil terug naar Nederland. „Veel mensen, ook de mensen die hier wonen, zijn heel bang.”

’Alles normaal’

Corne Melissen werd met zijn gezin „schuddend wakker.” „Geen zichtbare schade. Alles kennelijk normaal.” Ook andere Nederlanders ter plekke laten weten dat het allemaal mee is gevallen. „Van paniek is geen sprake”, laten verschillende mensen weten.

Er zijn geen berichten over gewonden of over schade. Ook was er geen sprake van een tsunami-alarm. Iedereen ging later op de dag dus gewoon naar het strand.

Dylan Suitela: „Hier zitten we in pyjama te wachten tot de trillingen voorbij zijn en het alarm stopt. Ik had alleen onderbroek aan maar ik kreeg een soort badjas.” Ⓒ Dylan Suitela

Lombok

Een reeks zware aardbevingen heeft veel schade aangericht op het buureiland Lombok.

Zware en lichtere aardbevingen wisselen elkaar sinds 29 juli af. De aardbevingen zijn ook te voelen op Bali. Zondag werd Lombok weer getroffen door enkele zware aardbevingen. Tien mensen kwamen om. Door een aardbeving met een kracht van 6,9 op 5 augustus kwamen al meer dan vierhonderd mensen om. Honderdduizenden mensen zijn inmiddels dakloos. Veel mensen slapen in tenten.

