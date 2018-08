India weigert buitenlandse hulp na watersnood

Ⓒ Getty Images

NEW DELHI - India heeft na de watersnood in Kerala geen behoefte aan financiële steun van buitenlandse regeringen. Het is beleid om de wederopbouw na dergelijke rampen te financieren via „binnenlandse inspanningen”, stelde het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken nadat meerdere landen hulp hadden aangeboden.