Beschuldigende vinger meerdere politici gaat naar FvD

Buitenland

Zwangere vrouw verliest baby nadat zij het ziekenhuis niet in mocht vanwege oude coronatest

Een vrouw mocht het ziekenhuis in de Chinese stad Xi’an niet in omdat haar negatieve coronatest vier uur te oud was. De vrouw werd vervolgens aan haar lot overgelaten. Na twee uur mocht ze alsnog het ziekenhuis in, maar de hulp kwam te laat: door een miskraam verloor ze haar baby.