Grote stroomstoring Brabant snel opgelost

Een technische storing op het hoogspanningsstation in Tilburg-Noord was de oorzaak van het probleem, laat Tennet weten. De storing is omzeild, aldus een woordvoerder.

Meldingen van getroffenen kwamen uit diverse plaatsen in de omgeving zoals Helvoirt, Hilvarenbeek, Kaatsheuvel, Oisterwijk, Liempde, Goirle, en Baarle-Nassau.

Ochtendspits

De stroomstoring veroorzaakte veel hinder in de ochtendspits. Tussen Tilburg, Eindhoven en Den Bosch was geen of nauwelijks treinverkeer mogelijk. Verkeerslichten werkten niet, waardoor ook op de weg een chaos ontstond.

De twee ziekenhuizen in Tilburg schakelden automatisch over op noodstroom maar moesten de eerste operaties en spreekuren uitstellen.

Ook attractiepark De Efteling werd getroffen en adviseerde bezoekers hun komst uit te stellen. De internetpagina van Enexis raakte door het vele bezoek overbelast.

Grote drukte op station ''s-Hertogenbosch door de stroomstoring. Ⓒ Max van den Broek

Ook liften zijn uitgevallen. Ⓒ Persbureau Midden Brabant