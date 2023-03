Europese Ombudsman eist opheldering over businessclass-vluchten van EU-topambtenaar

Ombudsman Emily O’Reilly eist inzage in gegevens en wil weten hoe Brussel orde op zaken stelt met regels voor zakenreizen. Ook vindt ze dat informatie over vergaderingen tussen topambtenaren en lobbyclubs openbaar gemaakt moeten worden.

Politico onthulde afgelopen week dat directeur-generaal Henrik Hololei (Vervoer) van de Europese Commissie in een paar jaar tijd negen keer gratis businessclass vloog met Qatar Airways. De tickets werden betaald door de regering van de woestijnstaat of organisaties die dicht bij de machthebbers staan.

Luchtvaartverdrag Qatar

De reizen vonden plaats tijdens de onderhandelingen van het omstreden luchtvaartverdrag met Qatar. Volgens de Europese Commissie was Hololei niet betrokken bij deze deal. Brussel gaat wel de regels voor zakenreizen onder de loep nemen, waarschijnlijk zijn straks alleen nog maar aangeboden reizen naar internationale fora als de VN en G20 toegestaan. Verder opvallend: maandag bevestigde een woordvoerder dat een directeur-generaal nu zelf mag oordelen of er sprake is van een belangenconflict.

De affaire ligt extreem gevoelig in Brussel vanwege Qatargate. Bij dit omkoopschandaal in het Europees Parlement is een hoofdrol weggelegd voor Qatar. Het land zou linkse politici hebben omgekocht in ruil voor politieke steun in bepaalde dossiers. Ook het luchtvaartverdrag is ’besmet’. Verschillende EU-lidstaten, waaronder Nederland, trappen nu op de rem bij de ratificatie van het verdrag. Het kabinet heeft in januari laten weten dat Nederland ’in afwachting van het corruptieonderzoek’ nog geen groen licht zal geven. Overigens is een deel van het luchtvaartverdrag al ’voorlopig’ in werking. Er zijn daardoor meer vluchten mogelijk tussen Nederland en Qatar.