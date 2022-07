Einde van een tijdperk: België gaat veel strenger controleren op maximumsnelheid

In België moeten verkeersovertredingen handmatig door een agent worden vastgesteld. Jarenlang zorgde personeelstekorten voor een onorthodoxe oplossing: trajectcontroles in Vlaanderen gingen soms de helft van de tijd uit en in Wallonië werd de tolerantiegrens verhoogd naar 147 kilometer om een tsunami van boetes te voorkomen.

Maar aan die tijd komt nu een einde. Vlaamse media melden dat minister Vincent Van Quickenborne (Justitie) voortaan altijd wil flitsen vanaf 129 kilometer per uur. Door extra personeel aan te nemen kunnen politie en justitie de boetes nu wel verwerken. In Vlaanderen gaat de maatregel direct in en op snelwegen in het Franstalige deel van België is het waarschijnlijk eind augustus op alle trajecten geregeld.

Op lokale wegen blijven de tolerantiemarges en flitsquota’s wel bestaan. Een prent voor een snelheidsovertreding begint bij 53 euro.