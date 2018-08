Oud knipsel onderzocht op link met Brech

Tijdens het onderzoek naar de 55-jarige verdachte in de moordzaak van Nicky Verstappen werd duidelijk dat hij eerder betrokken was bij een zedenzaak. Dat was in 1985. De zaak werd geseponeerd en om die reden werd het dossier vernietigd. Daarom heeft de politie geen idee wat voor zaak het precies was, werd woensdag gezegd tijdens een persconferentie in Maastricht.

Kort na die persconferentie dook een bericht uit de zomer van 1985 uit het Limburgs Dagblad op. Daarin wordt geschreven over een man uit Simpelveld, die heeft bekend ontucht te hebben gepleegd met twee tienjarige jongens uit Wijnandsrade tijdens een speurtocht in het Wijnandsraderbos. De man zou in augustus 1984 ook al met twee jongens ontucht hebben gepleegd.

De politie onderzoekt of dit bericht over Jos Brech gaat, laat een woordvoerster weten. Er zijn overeenkomsten met het verhaal over de vermiste Brech – ook hij kwam uit Simpelveld en was dus in 1985 betrokken bij een zedenzaak – maar de politie weet niet of het artikel over hem gaat. Zo betwijfelt een politiewoordvoerster of de zaak geseponeerd zou zijn bij een bekentenis.

Weet u meer over wat zich in 1985 afspeelde? Neem dan contact op met De Telegraaf via k.nederhof@telegraaf.nl.