Ouders hebben Nsimire nog niet gesproken

Muambi denkt dat het echte onderzoek en verhoor vandaag pas losbarst. ,,Vermoedelijk moet zij ook bijkomen van de hele zoektocht en grote media-aandacht rondom haar”, zegt Muambi.

De opluchting was enorm nadat het verlossende bericht kwam van de politie. Een tip leidde hen naar een woning in Den Haag waar Nsimire in goede gezondheid is aangetroffen. ,,De vreugde was groot, maar toen de familie hoorde dat ze die nacht niet thuis zou slapen, was dat even moeilijk.” Ook zij zitten met veel vragen. ,,Wij willen weten wat zich heeft afgespeeld. Was dit iets binnen de familie, via vrienden of de buurt?” De familie tast nog steeds in het duister. ,,We hopen snel te horen wat de directe aanleiding was voor de vermissing”, besluit Muambi.