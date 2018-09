Bejaarde (101) schuldig aan kindermisbruik

De verderfelijke praktijken dateren uit de jaren zeventig, begin tachtig. De slachtoffers meldden zich vorig jaar augustus pas bij de politie, toen ze hun verkrachter als feestvarken tegenkwamen op Facebook ter gelegenheid van diens honderdste verjaardag.

Nu de jury hem schuldig heeft bevonden, is het maandag aan de rechter om te bepalen of hij de gevangenis in moet. Ondanks de hoge leeftijd en broze gezondheid van de dader is gezien de ernst van de feiten de kans groot dat hij achter de tralies verdwijnt.