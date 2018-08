Aanslagpleger stadhuis stak zichzelf eerder in brand

Volgens de familie van de man die omkwam bij zijn actie, zag hij geen uitweg meer. Hans was een tikkende tijdbom, zegt zijn schoonzus tegen Omroep Gelderland.

„Het probleem met verwarde personen: ze zijn volwassen en men kan wettelijk pas ingrijpen als iemand een gevaar vormt voor zichzelf en anderen.”

Hans van M. ondernam nooit iets tegen anderen, zegt de familie die verbijsterd is over het incident. De ’aanslag’ was volgens hen een zelfmoordpoging.

Een ex-collega zegt tegen de omroep dat Hans al vaker de politie had gebeld ’om te zeggen dat hij zichzelf zou verdrinken of zichzelf met een pistool door z'n kop wilde schieten. Dan stond de politie bij hem op de stoep. Hij heeft wel eens vastgezeten en ook in een inrichting gezeten. Hij vertelde dat hij geen hulp kreeg voor zijn problemen.'

Van M. zou een half jaar geleden in financiële problemen zijn gekomen door een ex-vriendin.

Een buurman vertelt dat Hans ’zichzelf bij zijn ouderlijk huis met benzine had overgoten en in brand gestoken.'

Motief

De buurman vindt het vreemd dat de politie niet weet wat het motief was. „Ze zijn bij hem langs geweest en ze kennen hem.”