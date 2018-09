’Twintig jaar onder de radar’

Gelukkig is hij een doordouwer en geeft hij terecht commentaar op het feit, dat Jos Brech niet aangekruist is bij het lang lopende onderzoek terwijl dit toch eigenlijk voor de hand lag. Jos Brech is een zonderling zonder betaald werk en was naar wij nu weten regelmatig bezig met kinderen. Soms ligt de oplossing dichterbij dan je denkt, helaas is die nu wellicht verder weg dan ooit. Laten wij met zijn allen helpen om dit misdrijf tot een einde te brengen en de oren en ogen openhouden in binnen- n buitenland.

Henny Iseger, Breda