’Kritiek op werkwijze justitie’

Peter R. de Vries gaf gisteren een vergelijkbaar kritisch commentaar bij de talkshow Laat op Eén. Maar voor iemand die zegt twintig jaar lang de zaak intensief te hebben gevolgd en onderzocht, had ik verwacht dat hij ook meteen de hand in eigen boezem zou steken. Want inhoudelijk heeft De Vries in de die twintig jaar de werkwijze van justitie zelden of nooit echt bekritiseerd. Wat meer zelfreflectie bij Peter R. de Vries zou daarom absoluut geen kwaad kunnen.

Peter de Kort, Nijmegen