Vader van achtergelaten ’mooie mannetje’ bekend

De politie is in gesprek met de vader maar wil uit ’privacy-overwegingen’ niks meer zeggen. Agenten waren vanmorgen vroeg in de hele regio op zoek gegaan naar de ouders.

„Het is zo’n mooi manneke met van die lieve kuiltjes in zijn wangen. Hoe is het mogelijk dat zo’n jongetje zo op straat komt”, zegt Sylvia in BN DeStem.

Ze heeft vannacht nauwelijks geslapen. „Het bleef maar door mijn hoofd rondspoken.”

„Het jongetje was heel erg overstuur en we hebben hem geprobeerd gerust te stellen. Maar praten met hem was best wel moeilijk, omdat hij bijna geen Nederlands sprak.”

De politie denkt dat het om een kind van één of twee jaar met Pakistaanse of Indiase ouders gaat. Sylvia zegt dat het jongetje wel een jaar of twee ouder is. Ze twijfelt ook aan de Indiase afkomst. „De jongen had een heel andere tint.”

Verliefd

Ze vindt het jammer dat ze geen foto heeft gemaakt en gedeeld op social media. „Ik ben eigenlijk een beetje verliefd op hem en hoop zo dat de ouders snel worden gevonden. Anders mogen ze hem gerust bij mij brengen.”

