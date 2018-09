Zwemtechniek belangrijk

Vorig jaar zag ik een 7-jarig meisje van een bootje afvallen. Het meisje zwom rechtop in het water en kwam amper vooruit. Zelf stond ik op het punt om in het water te springen om het meisje te helpen. Inmiddels was het bootje gedraaid en de moeder zei tegen mij: „Ze heeft twee diploma’s.” Hijgend en trillend stond het meisje later op de kant, ze had amper 15 meter afgelegd. Het aantal zwemslagen die ze deed waren er minstens 40. Als ze techniek van de schoolslag goed had aangeleerd, met uitdrijfmomenten dan was ze nooit doodop geweest. Techniek hoort bij het zwemmen.

D. Lodewegen, Franeker