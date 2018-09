Zwangere Marissa aangevallen door hond van haar vriendin: prettig als hij spuitje krijgt

Inmiddels is Marissa bij haar vader thuis, die haar verzorgt. "Ik heb zo'n 25 hechtingen in mijn hoofd, zeven hechtingen in mijn arm en twee gebroken tanden. Ze hebben mijn haar moeten afknippen", vertelt ze. "Het bloed spoot eruit. Mijn haar was helemaal rood.

In het ziekenhuis wilde ik eigenlijk alleen maar weten hoe het met de baby was, maar op dat moment maakten de artsen zich te druk over hoe het met mij ging. Gelukkig kon ‘s avonds laat nog een gynaecoloog komen en gaf ze het verlossende woord: 'Met de baby is alles goed.'"

Maar voor Marissa zal het herstel nog een flinke tijd duren. Ze raakte zwaargewond door de aanval, maar haar vriendin wil Royce niet laten inslapen. Royce is wel opgehaald voor allerlei tests, die moeten uitwijzen of hij 'vals' is. "Ik zou me er prettiger bij voelen als hij wel een spuitje krijgt. Wie is straks de volgende?

Van de betreffende vriendin heeft ze niets meer gehoord. "Ze was na de aanval alleen maar bezig met de hond, en met haar vriend bellen. Ze heeft in een interview gezegd dat ik als een zus voor haar ben en dat ze veel om me geeft, maar ik heb nog niet eens een berichtje gehad. Voor mij zit een vriendschap er nu even niet meer in.

Ik heb niks tegen honden, of tegen dit ras, maar je leest wel vaak verhalen over deze honden. Ik denk dat mensen zich wel echt bewust moeten worden van wat voor schade ze kunnen aanrichten. Nu heb ik het overleefd, maar daar thuis lopen ook kindjes rond. Als hij zo’n kindje had gepakt, had die het misschien niet kunnen navertellen."

In Kampen, waar Marissa woont, wordt nu ook in de politiek weer over een 'bijtprotocol' gepraat. Marissa hoopt dat daar wat van terecht komt. "Als er één keer een incident met een hond is geweest, moet die meteen getest worden. Met deze hond waren ook al eens dingen voorgevallen, maar hij wordt nu pas getest."

